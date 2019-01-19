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Для крещенских купаний в Москве оборудовано 59 площадок

11:11
  • суббота
  • 19 января 2019

Омовение можно совершить во всех округах столицы

В Москве крещенские купания пройдут на 59 площадках. Их оборудовали во всех округах столицы. Больше всего их будет в ТиНАО. У трех мест купания на присоединенных территориях будут установлены мобильные банные модули, сообщает сайт мэрии Москвы.

"Купели и майны оборудованы противоскользящими настилами, раздевалками, пунктами обогрева, передвижными туалетами, все места для купания освещаются в темное время суток. В ночное время будут работать полевые кухни", — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Сотрудники Мосводоканала доставят в православные храмы и церкви, в которых нет водопровода, цистерны с водой. Это нужно для заполнения и купелей.

Бирюков добавил, что 18 января сотрудники МЧС проверят безопасность льда на водоемах. Безопасность и комфорт на площадках будут обеспечивать сотрудники комплекса городского хозяйства, префектур, полиции и спасательных служб. Регулировать дорожное движение на подъездах будут дополнительные наряды ГИБДД.

В Департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы заявили, что у мест для купания будут дежурить бригады скорой помощи, около четырех тысяч народных дружинников, более 800 спасателей и свыше 1500 сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, за безопасностью в храмах будут следить наряды полиции, Росгвардии и сотрудники частных охранных организаций.

В Москве крещенские купания пройдут с 18:00 18 января до 18:00 19 января.

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