Как Москва подготовилась к крещенским купаниям

​В столице организовали почти 60 иорданей

Православные христиане в субботу отмечают Крещение. В Богоявленском соборе Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения воды. А священники Русской православной церкви в разных концах Земли освятили все четыре океана. По всей стране тысячи людей по традиции окунулись в прорубь.

В ночь на субботу в крещенские купели мужчины ныряли смело, демонстрируя силу духа и выносливость тела. Девушки, наоборот, заходили в воду робко, передает "ТВ Центр".

Только в Москве к празднику подготовили почти 60 иорданей, повсюду - оборудованные спуски, рядом дежурят спасатели. А после погружения можно погреться в теплых раздевалках. Впрочем, многим было достаточно растереть себя полотенцем.

Очереди к купелям - по всей стране. Одними из первых обряд омовения совершили жители Камчатки. На Дальнем Востоке желающих окунуться не смогли остановить даже сильные морозы.

Перед праздником сотрудники МЧС проверили почти 4,5 тысячи купелей, развернули мобильные пункты обогрева, где угощали горячим чаем. В Хабаровском крае минувшей ночью температура доходила до минус 20. Но в студёную воду смело отправлялись не только взрослые, но и дети.

А в Крыму жители Симферополя пришли к Красной пещере - самой крупной на территории полуострова. В урочище Кизил-Коба - десятки природных купелей. По преданиям, совершить обряд в этом месте, особенно на Крещение, означает очищение души и оберег от всех болезней.

А в подмосковной Власихе, где расположен штаб ракетных войск стратегического назначения, крестный ход к купелям военнослужащие совершили еще накануне днем в крещенский Сочельник.

И уже в субботу офицеры заступили на боевое дежурство. А вот для гражданского персонала в гарнизоне у иордани и сейчас развёрнута полевая кухня, где угощают настоящей солдатской кашей и армейским чаем. Кстати, по православной традиции, окунуться в купели ещё не поздно и днем, 19 января. В этот день чин великого освящения воды в Елоховском Богоявленском соборе совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Он напомнил, что великий праздник нужно встречать, в первую очередь, с молитвой.

Борис Иванин, Никита Васильев, Ольга Скрипникова, Александр Козликин, Александр Шкарбанов, Юрий Тимошин, "ТВ Центр".