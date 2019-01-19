Украина не добилась понимания у Германии из-за "Северного потока-2"

​Глава МИД ФРГ рассказал коллеге из Киева об отношении Берлина к этому проекту

Неизвестные устроили стрельбу в редакции газеты "Новый День" в Херсоне. Нападавшие распылили газ в пресс-центре, а затем открыли огонь по людям. Что стало причиной конфликта, пока неясно. Полиция ведёт проверку. По данным Национального союза журналистов Украины, за последние два года в стране зафиксировано более 150 подобных нападений на сотрудников СМИ. Однако власти стараются не замечать этих преступлений.

На кадрах отчетливее всего видно, как рядовая пресс-конференция превратилась в вестерн. Место действия – редакция херсонской газеты "Новый день". Здесь должны были обсуждать нарушения в сфере пассажироперевозок в Крым. Спор хозяйствующих субъектов с участием журналистов закончился стрельбой и распылением газа, сообщает "ТВ Центр".

Без криминала на Украине не всякий раз можно произнести даже молитву. У входа в Спасо-Преображенский кафедральный собор города Сумы накануне праздничного богослужения прогремел взрыв. Как выяснили следователи, нападавшие использовали пиротехническое средство для игры в страйкбол. Начиненное – видимо, это украинская специфика – кукурузой. Испуганных прихожан – десятки. Разнообразные акции в приходах канонической Украинской православной церкви участились. И если еще недавно националисты раздавали брошюры и вешали украинские флаги на воротах храмов, то теперь перешли к более жестким действиям. Священники призывают к мирному урегулированию

В селе Бронницы Волынской области несколько сотен жителей, привезенных из других городов и деревень, устроили акцию возле небольшого храма. Они ратуют за передачу церкви в ведение раскольнической ПЦУ, недавно получившей томос об автокефалии. Как ни странно, к решению этого вопроса подключились и муниципальные депутаты, которые начали собирать подписи.

"С юридической точки зрения, то, что здесь происходит, не имеет легитимности ни с какой стороны. Для того, чтобы решать подобные вопросы, нужны собрания, которые будут официально запротоколированы. Эти протоколы могут быть подтверждены и церковной властью, и светской. И только после этого можно говорить об официальной смене подчинения", - сказал пресс-секретарь Волынской епархии УПЦ МП Олег Точинский.

В тему религии уже который месяц полностью погружен президент Украины Петр Порошенко. Он продолжает пресловутый "Томос-тур" по городам. Вопросы экономические в эти дни отданы на откуп министру иностранных дел Павлу Климкину. 18 января он встречался со своим немецким коллегой Хайко Маасом. Глава МИД Украины предсказуемо призывал европейского партнера блокировать проект газопровода "Северный поток-2".

"Если не будет транзита по украинской территории, Россия будет использовать другой метод дестабилизации ситуации на Украине для достижения своей логики в федерализации Украины", - отметил Климкин.

Понимания не добился. Хайко Маас парировал, что на его родине не считают газопровод политическим проектом. Кроме того, в реализацию вовлечены не только немецкие, но и другие европейские предприятия.

Егор Киселёв, "ТВ Центр".