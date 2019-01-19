Макрон указал "желтым жилетам" на настоящие жизненные проблемы

​Франция содрогнется от самой масштабной акции "желтых жилетов"

Французские "Желтые жилеты" обещают провести в субботу самую масштабную акцию протеста за все время существования движения. Организаторы собираются вывести на улицы сразу миллион человек, передает "ТВ Центр".

Они обвиняют президента Эммануэля Макрона и правительство в нежелании заботиться о материальном благополучии граждан. По всей стране мобилизованы 80 тысяч полицейских и жандармов. Выступления продолжаются, несмотря на уступки властей и попытки наладить диалог.

В пятницу Эммануэль Макрон провел новую встречу с мэрами городов. Обсуждалось, чем недовольны французы и как их можно успокоить. Правда, конкретных предложений пока не прозвучало.

"Настоящее неравенство - не когда один зарабатывает больше другого. Тут ведь могут быть свои причины. Один посвятил свою жизнь зарабатыванию денег, другой - семье. Что действительно несправедливо, так это то, что у детей одинаковых способностей, но выросших в разных семьях, неодинаковые шансы на успех. Вот из-за чего надо возмущаться, а вовсе не из-за денег", - сказал Макрон.