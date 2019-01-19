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В районе Бурейского водохранилища прогремели взрывы

12:20
  • суббота
  • 19 января 2019

​Военные продолжают расчищать русло реки

Военные провели пробные подрывы на месте схода гигантского оползня в районе Бурейского водохранилища. Таким образом, сапёры смогут определить плотность горных пород и вычислить необходимую мощность для расчистки русла реки, сообщает "ТВ Центр".

В район проведения работ доставили около 14 тонн инженерных боеприпасов и взрывчатых веществ. В ходе операции военные используют более 100 кумулятивных зарядов. При соприкосновении с поверхностью в них создаётся давление в несколько тысяч атмосфер, способное пробить даже танковую броню. Сапёры приступят к работе уже в начале следующей недели.

О сходе гигантского оползня жители Хабаровского края сообщили в конце декабря. Затор, образовавшийся на Бурее, может привести к разливу реки и подтоплению десятков посёлков.

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