Карусели и пандусы: в России начали производить технические средства для инвалидов

​Производство поддерживают благотворительный фонд и предприниматели Ейска

В Ейске запустили производство технических средств для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Одно из местных предприятий теперь выпускает всё необходимое, начиная от кроватей, пандусов и колясок, заканчивая нестандартными детскими каруселями. Цены на такую продукцию очень высоки - сотни тысяч рублей. Но в данном случае покупатели оплачивают лишь стоимость материалов. Производство поддерживают благотворительный фонд и предприниматели города. Идеи инженерам подсказывают сами инвалиды. А всех желающих – трудоустраивают.

"Все, кто у нас задействован в сервисе, в той или иной степени они коснулись инвалидности. У кого-то родители, у кого-то родственники, и так далее, эта проблема она не чужда нам. Мы ее видим со своей стороны. Поэтому может быть это один из факторов, который подвиг нас заняться благотворительной деятельностью и открыть сервис", - рассказал руководитель Попечительского совета благотворительного "Фонда Ейск" Виктор Пучка.