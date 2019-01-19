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Карусели и пандусы: в России начали производить технические средства для инвалидов

12:29
  • суббота
  • 19 января 2019

​Производство поддерживают благотворительный фонд и предприниматели Ейска

В Ейске запустили производство технических средств для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Одно из местных предприятий теперь выпускает всё необходимое, начиная от кроватей, пандусов и колясок, заканчивая нестандартными детскими каруселями. Цены на такую продукцию очень высоки - сотни тысяч рублей. Но в данном случае покупатели оплачивают лишь стоимость материалов. Производство поддерживают благотворительный фонд и предприниматели города. Идеи инженерам подсказывают сами инвалиды. А всех желающих – трудоустраивают.

"Все, кто у нас задействован в сервисе, в той или иной степени они коснулись инвалидности. У кого-то родители, у кого-то родственники, и так далее, эта проблема она не чужда нам. Мы ее видим со своей стороны. Поэтому может быть это один из факторов, который подвиг нас заняться благотворительной деятельностью и открыть сервис", - рассказал руководитель Попечительского совета благотворительного "Фонда Ейск" Виктор Пучка.

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