Как восстанавливают Петергоф после немецкой оккупации

​19 января – памятная дата для дворцового комплекса

Петергоф 19 января отмечает 75 лет со дня освобождения от немецкой оккупации. За три года захватчики разрушили дворцы, уничтожили фонтаны, в том числе, знаменитый Самсон, вывезли картины и скульптуры. Музейный комплекс восстанавливают до сих пор.

В череде памятных военных дат Петербурга есть особые дни. Коллектив знаменитого Петергофа - петровского парка фонтанов - всегда собирается 19 января. В этот день в 1944-м отсюда навсегда ушли немецкие солдаты, передает "ТВ Центр".

Уникальный дворцовый комплекс был захвачен фашистами в самом начале войны. В других дворцах под Ленинградом полным ходом шла эвакуация ценных вещей из императорских коллекций, но Петергоф был задуман Петром I, как Русский Версаль, вся его блистательная роскошь - под открытым небом. Изысканные коллекции цветов и растений, мраморные каскады и чаши фонтанов, золоченые и бронзовые скульптуры. Их пытались закапывать в землю.

"Дно и стенки трамбовались глиной, насыпался песок, на него укладывалась статуя, затем снова укрывалось глиной, трамбовалось и засыпалось землей. Создавалась прослойка которая защищала статуи от воздействия влаги", - рассказал заведующий музейным комплексом ГМЗ Петергоф Павел Петров.

Все, что возможно было, немцы переплавляли в металл. Сняли даже форсунки с труб исторического трубопровода. За три года уничтожили почти все, в том числе и главный символ Петергофа - фонтан Самсон. Богатырь, разрывающий пасть льву - это 3,5 тонны бронзы. У музейщиков не было техники, чтобы сдвинуть его с места. Сейчас на историческом постаменте стоит его точная копия.

"Мы ведь до сих пор не знаем, судьбу Самсона. То ли вывезли его и переплавили, то ли корабль погиб по дороге, есть такая версия. Только последние два года у нас нет очевидцев, которые просят нас копать, металлоискателями искать, до этого были, приходили очень пожилые люди и говорили я покажу где закопан Самсон, и мы проверяли каждый сигнал", - отметила директор ГМЗ "Петергоф" Елена Кальницкая.

Это 31 августа 1947 года. Самсона, заново отлитого по историческим рисункам, торжественно провезли по улицам Ленинграда. Люди ликуют. Задуманный скульптором, как памятник всем русским победам, он стал еще и символом возрождения для непобежденного города. Неимоверными усилиями горожане уберегли и Петропавловский собор, и Эрмитаж, и Исаакиевский собор. Но "от Петергофа осталось только небо" - так написала поэтесса блокадного Ленинграда Ольга Берггольц про пустые глазницы окон, руины роскошного императорского дворца. Его восстанавливали, в том числе, по этим фото, сделанным самими немцами. Они любили запечатлеть себя на фоне разрушенных зданий. Воссоздать удалось лишь пятую часть того, что было утрачено.

Эта мраморная колоннада - одна из немногих исторических построек, которая сохранилась после войны. Она была устроена в парке для того, чтобы император со своими приближенными мог отдохнуть здесь после прогулки и насладиться отсюда видом на большой императорский дворец.

За 75 лет пепел снова превратился в золото, но восстановление музейного ансамбля продолжается до сих пор. В мае 2019-го Петергоф, как обычно, запустит удивительные фонтаны для туристов со всего мира.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное Бюро "ТВ Центра", Санкт –Петербург.