В Киеве пожаловались на нехватку денег на европейскую нефть

На Украине заговорили о выгоде поставок топлива из Белоруссии

Замминистра Украины по вопросам "временно оккупированных территорий" и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал о том, как российская нефть попадает в его страну. По его словам, она идет из Белоруссии.

"Нам приходится покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии, которая абсолютно, разумеется, вырабатывает его из российской нефти, но нам это выгодно", — отметил он в эфире телеканала "112 Украина". Тука добавил, что своей нефти у Украины нет.

При этом чиновник подчеркнул, что Украина могла бы закупать европейскую нефть, но вряд ли может себе это позволить из-за нехватки денег.

Слова Туки прокомментировал депутат Госдумы Дмитрий Белик. Он заявил, что украинская власть применяет двойные стандарты, когда подписывает "очередной антироссийский закон", одновременно кладя "в карман российские товары".

"Наши торговые связи с Россией разорвать невозможно, но мы ее осуждаем, да", — примерно такой лозунг может висеть на дверях администрации (президента Украины, - при. ред.) Порошенко". Он считает, что в Киеве продолжают изобретать "хитрые схемы", чтобы экспортировать российские товары через другие страны, но в то же время "продолжают делать вид, что ничего не видят", - отметил парламентарий в разговоре с RT.

Ранее депутат Верховной рады Сергей Тарута заявил, что Украина располагает "колоссальными" запасами газа. По этому показателю она якобы занимает третье место в Европе. Он добавил, что инвестиции и современные технологии позволили бы Киеву стать независимым от импорта газа и начать экспорт.