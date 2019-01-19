В США заявили о смертельной ошибке Трампа

Специалисты рассказали, чего стоит опасаться Вашингтону

Ракеты с неядерными боеголовками, находящиеся на вооружении у России, могут быть смертоноснее ядерного оружия. Так считают в американском журнале Foreign Policy.

Как отмечает издание, решение Вашингтона о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) может стать пагубным для США. Москва может обойтись без наращивания ядерного потенциала, но в случае разрыва соглашения, Россия сможет развернуть новые ракеты наземного базирования с обычными боеголовками, считает автор статьи.

Также в статье отмечается, что на момент подписания Договора, стороны не думали о том, что соглашение установит запрет и на ракеты с неядерными боеголовками, так как их тогда считали второстепенными по сравнению с ядерными. Тем не менее, кое-кто, все-таки, осознавал степень опасности высокоточного неядерного оружия, передает РИА Новости.

В частности, начальник Генштаба ВС СССР Николай Огарков отмечал в 1984 году, что высокоточные ракеты с увеличенной дальностью полета способны резко повысить разрушительные возможности неядерного оружия. Это приблизило бы его к ядерному в плане эффективности.

Между тем, в статье говорится, что НАТО обладает обширным арсеналом крылатых ракет, попадающих под действие ДРСМД. Однако на этот факт внимания не обращают из-за размещения этого вооружения на боевых кораблях, подводных лодках и самолетах.

О том, что США выйдут из ДРСМД, объявил президент страны Дональд Трамп. Это произошло в октябре 2018 года. Американский лидер отметил, что Россия не соблюдает условия документа. В частности, это касается ракетного комплекса 9М729. В Москве утверждают, что он соответствует положениям Договора.