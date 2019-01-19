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Ресин осмотрел ход строительства на территории храма в честь Торжества Православия

14:59
  • суббота
  • 19 января 2019

​Храм возведён по индивидуальному проекту

В Москве завершается строительство на территории храма в честь Торжества Православия. Ход работ в субботу проинспектировал советник мэра и патриарха Владимир Ресин, сообщает "ТВ Центр".

Храм возведён по индивидуальному проекту. Рядом с новой церковью сейчас строится приходской дом. На площадке идут основные монтажные работы. К апрелю планируют проложить инженерные сети. Затем приступят к наружной и внутренней отделке здания. Строительство будет закончено уже к осени.

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