Путин принял участие в крещенских купаниях

Президент не изменяет традициям

Российский лидер Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение. Глава государства сейчас находится в Подмосковье, однако где именно он принял участие в купаниях, неизвестно.

"Да, Путин окунулся в прорубь", - рассказали в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости. Таким образом, глава государства не изменил традиции.

В прошлом году он окунулся в прорубь на озере Селигер в Тверской области. В ту ночь температура в районе озера не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин окунается в прорубь уже несколько лет.