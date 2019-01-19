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Путин принял участие в крещенских купаниях

15:22
  • суббота
  • 19 января 2019

Президент не изменяет традициям

Российский лидер Владимир Путин окунулся в прорубь на Крещение. Глава государства сейчас находится в Подмосковье, однако где именно он принял участие в купаниях, неизвестно.

"Да, Путин окунулся в прорубь", - рассказали в пресс-службе Кремля, передает РИА Новости. Таким образом, глава государства не изменил традиции.

В прошлом году он окунулся в прорубь на озере Селигер в Тверской области. В ту ночь температура в районе озера не опускалась ниже минус 6-7 градусов. Как отмечал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Владимир Путин окунается в прорубь уже несколько лет.

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Путин принял участие в крещенских купаниях
Путин принял участие в крещенских купаниях
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