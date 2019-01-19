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Собаки напали на восьмилетнего мальчика под Москвой

16:31
  • суббота
  • 19 января 2019

Следователи выясняют обстоятельства происшествия

В селе Сидоровское Одинцовского района стая собак набросилась на ребенка. Одна из них укусила его за ногу.

Животные могли сбежать из приюта-передержки. Сейчас сотрудники Следственного комитета России по Московской области проводят проверку по факту произошедшего. Также выясняется личность пострадавшего восьмилетнего мальчика, говорится на сайте ведомства.

Как сообщает газета "Подмосковье сегодня", собаки жили в частном доме. Хозяйка устроила там передержку. Всего животных было около 20. В этот день рабочий, который чистил клетку, забыл закрыть ее.

На мальчика собаки напали, когда он возвращался из школы. Собаки окружили его и начали лаять и кусать. Одна из них прокусила ему бедро. Теперь ему делают прививки от бешенства.

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