ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

МОК обвинили в серьезных нарушениях в отношении россиян

15:54
  • суббота
  • 19 января 2019

В адвокатской конторе сделали сенсационное заявление

Международный олимпийский комитет (МОК) перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане скрыл от защиты и суда доказательства невиновности российских спортсменов. Об этом заявили в пресс-службе адвокатской конторы Христофа Вишеманна.

"Фактически доказательств обвинений, выдвинутых [информатором WADA Григорием] Родченковым относительно событий в Сочи, нет", - отметили там. В конторе добавили, что Родченков сам начал путаться в показаниях, и история не такая, какой он ее представлял. В пресс-службе добавили, что главе комиссии WADA Ричарду Макларену следовало это признать еще на ранней стадии разбирательств.

Также в конторе признались, что очень приятен тот факт, что судебное разбирательство против российского лыжника Александра Легкова, которое длилось более двух лет, успешно завершено, сообщает ТАСС. "Мы потерпели много неудач, но в конечном итоге все сложилось хорошо", - также говорится в заявлении.

Александр Легков на Олимпиаде в Сочи завоевал золото в гонке на 50 километров, а также серебро в эстафете. Позднее МОК лишил его наград и пожизненно отстранил от Олимпийских игр. Причина в нарушении антидопинговых правил. Тем не менее, впоследствии CAS отменил наказание спортсмена.

Новости по теме
Томас Бах
Томас Бах
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.