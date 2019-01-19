МОК обвинили в серьезных нарушениях в отношении россиян

В адвокатской конторе сделали сенсационное заявление

Международный олимпийский комитет (МОК) перед Олимпиадой-2018 в Пхенчхане скрыл от защиты и суда доказательства невиновности российских спортсменов. Об этом заявили в пресс-службе адвокатской конторы Христофа Вишеманна.

"Фактически доказательств обвинений, выдвинутых [информатором WADA Григорием] Родченковым относительно событий в Сочи, нет", - отметили там. В конторе добавили, что Родченков сам начал путаться в показаниях, и история не такая, какой он ее представлял. В пресс-службе добавили, что главе комиссии WADA Ричарду Макларену следовало это признать еще на ранней стадии разбирательств.

Также в конторе признались, что очень приятен тот факт, что судебное разбирательство против российского лыжника Александра Легкова, которое длилось более двух лет, успешно завершено, сообщает ТАСС. "Мы потерпели много неудач, но в конечном итоге все сложилось хорошо", - также говорится в заявлении.

Александр Легков на Олимпиаде в Сочи завоевал золото в гонке на 50 километров, а также серебро в эстафете. Позднее МОК лишил его наград и пожизненно отстранил от Олимпийских игр. Причина в нарушении антидопинговых правил. Тем не менее, впоследствии CAS отменил наказание спортсмена.