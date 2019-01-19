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В Москве мужчина заступился за девушку и погиб

17:22
  • суббота
  • 19 января 2019

Обвиняемый в убийстве только освободился из колонии

В столице арестован 45-летний мужчина по обвинению в убийстве, которое было совершено у кафе в Перово. Инцидент произошел 18 января на Зеленом проспекте.

Конфликт начался на улице, когда 45-летний подозреваемый, находясь в состоянии опьянения, задел плечом девушку 38-летнего мужчины. Между оппонентами завязалась потасовка. В результате нетрезвый мужчина нанес удар ножом в область шеи своему сопернику. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье "Убийство". Расследование уголовного дела продолжается, сообщает Агентство "Москва".

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