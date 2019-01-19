В Париже началась самая масштабная акция "желтых жилетов"

​Митингующие выкрикивают антиправительственные лозунги и жгут файеры

В Париже 12 человек задержаны на акции протеста "желтых жилетов". Она проходит 19 января. Организаторы обещали сделать ее самой масштабной и заявили о миллионе участников по всей стране, сообщает "ТВ Центр".

Официальных цифр о числе манифестантов пока нет, но на улицах многолюдно. Митингующие идут с плакатами в руках, выкрикивают антиправительственные лозунги и жгут файеры. Они обвиняют власти в нежелании заботиться о материальном благополучии граждан.

Акция проходит мирно. Порядок в столице обеспечивают пять тысяч полицейских. В центре Парижа ограничено дорожное движение и закрыто метро. Демонстрации проходят и в других крупных городах.