В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа

​Жертв нет

Экстренные службы, в том числе, пожарные, полиция и медики, прибыли к девятиэтажному панельному дому в Архангельске. Там в одной из квартир на восьмом этаже произошел хлопок (маленький взрыв) бытового газа.

Дом расположен на улице 40 лет Победы. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в результате хлопка на кухне, а также в комнате одной из квартир частично нарушено остекление. Горения не было.

Специалисты разбираются в причинах происшествия, сообщает ТАСС. На месте работают газовики. Проводится проверка газового оборудования квартиры.

В последнее время в России пристальное внимание уделяется происшествиям с газом. В частности, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске Челябинской области из-за взрыва бытового газа погибли 39 человек. 14 января в городе Шахты Ростовской области также взорвался газ. Погибли пять человек.