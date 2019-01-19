ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В жилом доме в Архангельске произошел взрыв газа

17:40
  • суббота
  • 19 января 2019

​Жертв нет

Экстренные службы, в том числе, пожарные, полиция и медики, прибыли к девятиэтажному панельному дому в Архангельске. Там в одной из квартир на восьмом этаже произошел хлопок (маленький взрыв) бытового газа.

Дом расположен на улице 40 лет Победы. Жертв и пострадавших в результате происшествия нет. Прибывшие на место происшествия спасатели установили, что в результате хлопка на кухне, а также в комнате одной из квартир частично нарушено остекление. Горения не было.

Специалисты разбираются в причинах происшествия, сообщает ТАСС. На месте работают газовики. Проводится проверка газового оборудования квартиры.

В последнее время в России пристальное внимание уделяется происшествиям с газом. В частности, 31 декабря 2018 года в Магнитогорске Челябинской области из-за взрыва бытового газа погибли 39 человек. 14 января в городе Шахты Ростовской области также взорвался газ. Погибли пять человек.

Главное сегодня
Взрыв газа
Взрыв газа
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.