Летевший из Москвы самолет экстренно сел из-за отравления и дебоша (видео)

Что произошло с пассажирами, неизвестно

В Волгограде экстренно приземлился самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", который направлялся из московского аэропорта "Домодедово" в Дубай (Объединенные Арабские Эмираты). В полете плохо стало сразу пяти пассажирам.

В аэропорту борт пробыл два часа. После этого он взлетел и продолжил рейс по маршруту. Двое из тех, кто почувствовал себя плохо, отказались лететь дальше. При этом в самой авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что отравления пассажиров на борту не было. Несколько человек почувствовали себя плохо по другой причине. Двоих пришлось госпитализировать.

Кроме того, с рейса сняли пассажирку-авиадебошира. Она была в состоянии алкогольного опьянения. Ее передали правоохранительным органам, сообщает ТАСС. В ее отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".

Как сообщает Агентство "Москва", во время посадки пассажирка 1990 года рождения начала вести себя агрессивно. Она нецензурно выражалась в адрес других пассажиров и экипажа самолета. В итоге командир решил, что она дальше не полетит.