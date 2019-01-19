Филарет стал патриархом всея Африки и Галактики

РПЦ ответила "Герою Украины"

Лидер бывшего Киевского патриархата Филарет (Денисенко) опять стал именовать себя патриархом Киевским и всея Руси-Украины. Именно в этом качестве он благословил поминать его за богослужениями так называемой "новой церкви" Украины.

В ответ руководитель пресс-службы патриарха Московского и всея Руси Александр Волков отметил, что вменяемых оценок этим неадекватным действиям быть не может. "Эти раскольники могут объявлять себя кем угодно — хоть патриархом всея Руси, хоть всея Африки, хоть всей Галактики. Все это похоже на цирк, больше ни на что", - подчеркнул он. Об этом сообщает сайт радиостанции "Говорит Москва".

Ранее диакон Андрей Кураев опубликовал в своем Facebook документ, в котором Филарет обозначил свой новый титул. Следом за Филаретом следует поминать формального главу новой церкви Епифания (Думенко).

Документ напечатан на бланке бывшего Киевского патриархата. При этом новую церковную структуру Филарет называет Украинской православной церковью.

Ранее президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины Филарету за выдающуюся роль в становлении так называемой независимой церкви.