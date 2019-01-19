Табакова после смерти обвинили в домогательствах

Неожиданное признание сделала его ученица

Актриса Елена Антоненко рассказала о работе с режиссером Олегом Табаковым. Она подчеркнула, что он сделал для нее многое. В частности, он взял ее на роль в пьесе на сцене "Современника". Тогда ей было всего 14 лет.

Поначалу Табаков курировал обучение Антоненко. Но отношения изменились, когда на премьере спектакля "Эшелон" отравили актрису Аллу Покровскую, которая была матерью Михаила Ефремова. "Началась паника. Табаков остановил спектакль. В шоке я, в чем была на сцене, выскочила, добежала до нашей студии и крикнула, рыдая: "Ребята, Аллу Покровскую отравили!" – вспомнила артистка.

По мнению Антоненко, мэтр тогда неправильно понял ее выкрик. Табаков расценил его как предательство. После этого он вызвал ее и сказал, что "сор нельзя выносить". После этого Антоненко была уволена из театра.

После этого девушка окончила ГИТИС. Она сама решила восстановить отношения с режиссером. Но когда она приехала и зашла к нему в кабинет, ее ждал неприятный сюрприз, сообщает "Комсомольская правда". Он попросил ее показать ему грудь. "Это было как удар ножом. Я ушла как оглушенная... Мне было так больно, и не один год...", – сказала она.

Руководитель "Табакерки" и Московского художественного театра имени Чехова (МХТ), народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта на 83-м году жизни.

В прошлом году 71-летняя актриса Наталья Варлей написала в своих мемуарах под названием "Канатоходка", что во время съемок "Кавказской пленницы" легендарный кинорежиссер Леонид Гайдай до нее домогался. В частности, он пытался поцеловать ее в номере отеля, но актриса вытолкнула мужчину за дверь и закрыла ее на ключ. В ответ вдова Гайдая сообщила журналистам, что ей эта история не интересна.