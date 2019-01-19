Россиянам решили списать долги за ЖКХ

Решение грозненского суда создало прецедент

Долги за коммунальные услуги нужно простить всем гражданам России. Так считает член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный.

По его словам, если речь идёт о списании абсолютно невозвратных долгов, которые связаны с возникшими долгами более трёх лет назад, то эту практику стоит применить по всей стране. "Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке", - сказал парламентарий.

Он добавил, что при любой попытке решить вопрос через суд ответчик может заявить об истечении срока давности дела. После этого долги считаются безнадежными к взысканию. Их списывают, передает сайт радиостанции "Говорит Москва". Депутат отметил, что такая практика может коснуться и оплаты электроэнергии, а также отопления.

Ранее суд в Грозном списал задолженность жителей Чечни за газ размером в девять миллиардов рублей. Однако дочернее подразделение "Газпрома" - "Газпром-Межрегионгаз" – обжалует решение. Позднее депутаты из Смоленской области, Чувашии и Башкирии обратились в прокуратуру. Они попросили распространить эту практику на их регионы.