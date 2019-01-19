Настя Рыбка обратилась к Дерипаске

​Девушка попросила у бизнесмена прощения

Нагатинский суд Москвы продлил срок задержания Насти Рыбки (Анастасии Вашукевич) на трое суток. Судебное заседание об избрании ей меры пресечения отложено на 22 января.

Сама девушка до начала рассмотрения ходатайства попросила прощения у бизнесмена Олега Дерипаски. "Олег Владимирович, я прошу прощения. Я - это орудие, люди воспользовались мной. Я не буду никаким образом больше компрометировать Дерипаску", - заявила она. Также Рыбка не признала вину в вовлечении в проституцию, сообщает РИА Новости.

Ранее в "Шереметьево" были задержаны Настя Рыбка и Александр Кириллов (Алекс Лесли). Им вменяют вовлечение в занятия проституцией. Кроме того, задержаны Андрей Ижешко и Мария Жаркова.

В феврале 2018 года Рыбку, Лесли, а также еще шестерых граждан России и Белоруссии задержали в одной из гостиниц Патайи в Таиланде. Они проводили тренинг для россиян, желающих научиться доводить своего партнера до оргазма. В итоге компанию осудили за организацию нелегального секс-тренинга, а также нарушении трудового законодательства страны.

В 2016 году Вашукевич заметили на яхте у бизнесмена Олега Дерипаски. Девушка выложила записи разговоров и фотографии в Instagram, после чего, разразился скандал. После круиза она написала книгу "Дневник по соблазнению миллиардера или Клон для олигарха".