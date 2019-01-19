"Квартира, а не салон": побывавший на самолете Путина мальчик выложил видео

Он показал, что находится внутри борта №1

Арслан Каипкулов - школьник из города Сибай, которому президент России Владимир Путин устроил экскурсию по своему самолету, - сделал видеосюжет о своем путешествии. Экскурсия 25 декабря 2018 года, сообщает ТВЦ.ru.

Комментируя происходящее, Арслан отмечает, что для него большая честь попасть в такой секретный объект, где только "единственная съемочная группа поднималась". По его словам, переступая порог, попадаешь в помещение, которое "больше похоже не на привычный салон самолета, а на квартиру". "Правда, очень большую и с необычной планировкой", - добавил 15-летний школьник.

Мальчик показал и внутреннее помещение главного самолета страны. В частности, видно кожаный диван и президентское кресло. В нем Арслану разрешили посидеть.

По ходу видео школьник дошел и до салона сопровождающих лиц. Также он отметил, что все системы связи на этом самолете зашифрованы и защищены от взломов. Сотрудников, обслуживающих борт №1 редко можно увидеть в телевизоре.

В конце 2018 года Владимир Путин помог исполнить заветное желание тяжелобольного ребенка - 15-летнего Арслана Каипкулова. Он мечтал увидеть президентский самолет. Подросток - участник благотворительного проекта "Мечтай со мной" приехал в Москву из Башкирии вместе с матерью. Специально для них была организована экскурсия по борту номер один. О своих впечатлениях мальчик позже рассказал президенту. А глава государства пригласил Арслана и его маму на прогулку по предновогодней Москве.