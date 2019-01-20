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Сдулись: "желтым жилетам" не удалось "захватить" Париж

10:24
  • воскресенье
  • 20 января 2019

Полиция применила водометы, слезоточивый газ и шумовые гранаты

"Желтые жилеты" обещали вывести на улицы миллион человек, однако, по данным МВД, собрались около 84-х тысяч участников. Протесты охватили  не только Париж. Тулуза, Рене, Бордо. В Дижоне группа манифестантов ворвалась на территорию тюрьмы, требуя освободить своих сторонников, арестованных за нападения на жандармов.Протестующих не останавливает даже целый ряд уступок, на которые уже пошло правительство Франции.

Из Парижа передаёт европейский корреспондент "ТВ Центра" Екатерина Выскребенцева.

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