В Сирии растет число жертв авиаудара западной коалиции

Сирия обратилась в ООН из-за авиаударов западной коалиции

Более 30 человек погибли, десятки ранены в результате очередной бомбардировки международной коалиции в одной из деревень в провинции Дейр-эз-Зор. Такие сведения приводят в воскресенье местные СМИ. МИД арабской республики направил обращение в Совбез ООН с требованием пресечь атаки, жертвами которых становятся мирные жители, передает "ТВ Центр".

Между тем российские военные продолжают оказывать сирийцам помощь в восстановлении мирной жизни: они организуют гуманитарные конвои, военные полицейские охраняют важные объекты, на освобожденных территориях работают саперы.

Для поддержания физической формы наших солдат и офицеров в пункты базирования доставили 30 новейших тренажерных комплексов. Спортивные снаряды устанавливают на открытых площадках. Инструкторы уже успели провести первые мастер-классы, в том числе и по отработке приемов рукопашного боя.