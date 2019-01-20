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В Сирии растет число жертв авиаудара западной коалиции

10:43
  • воскресенье
  • 20 января 2019

Сирия обратилась в ООН из-за авиаударов западной коалиции

Более 30 человек погибли, десятки ранены в  результате очередной бомбардировки  международной коалиции в одной из деревень в провинции Дейр-эз-Зор. Такие сведения приводят в воскресенье местные СМИ. МИД арабской республики  направил обращение  в Совбез ООН с требованием пресечь атаки, жертвами которых становятся мирные жители, передает "ТВ Центр".

Между тем российские военные продолжают оказывать сирийцам помощь в восстановлении мирной жизни: они организуют гуманитарные конвои, военные полицейские охраняют важные объекты, на освобожденных территориях  работают саперы. 

Для  поддержания физической формы наших солдат и офицеров  в пункты базирования доставили 30 новейших тренажерных комплексов. Спортивные снаряды устанавливают на открытых площадках. Инструкторы уже успели провести первые мастер-классы, в том числе и по отработке приемов рукопашного боя.

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