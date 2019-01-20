"Пытливый" устроил слежку за эсминцем США в Черном море

Эсминец Donald Cook оказался в черноморской акватории в субботу вечером

Силы Черноморского флота следят за эсминцем ВМС США "Дональд Кук" (Donald Cook), который в субботу вечером вошёл в акваторию Чёрного моря. Об этом сообщили в нашем Минобороны.

В ведомстве уточнили, что задачу выполняет сторожевой корабль "Пытливый". Используются также электронные и технические средства флота, передает "ТВ Центр". Как отмечают российские военные, согласно международным нормам пребывание американского военного корабля в Чёрном море не может превышать 21 день.