Недовольные Трампом американки провели массовое шествие

Акция была приурочена к борьбе за права женщин

По американским городам прокатились "женские марши". Участницы в числе прочего выразили недовольство политикой Дональда Трампа.

В стране уже почти месяц продолжается бюджетный кризис из-за противостояния главы Белого дома и конгрессменов. Накануне президент озвучил план по выходу из шатдауна. Но, похоже, это только накалило его отношения с демократами, передает "ТВ Центр".

В ходе своего обращения Трамп заявил, что он готов пойти на некоторые уступки в миграционном законодательстве, если Конгресс выделит деньги, необходимые для строительства стены на границе с Мексикой. В этом вопросе Дональд Трамп, как известно, придерживается политики нулевой терпимости, за что уже не раз подвергался жёсткой критике.

Однако, как стало известно из утечек в СМИ, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси полностью отвергла предложения президента. Градус напряжения между Белым домом и Конгрессом растёт - Дональд Трамп даже запретил Пелоси использовать государственные самолёты в зарубежных поездках.