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В Средиземном море исчезли более 100 мигрантов

11:40
  • воскресенье
  • 20 января 2019

Сотни мигрантов погибли или пропали без вести в Средиземном море в двух кораблекрушениях

Два кораблекрушения в Средиземном море унесли жизни около 200 мигрантов. Жители стран Африки и Ближнего Востока на надувных лодках пытались добраться до Европы. Причины крушения не установлены. Известно, что люди были без спасательных жилетов. Марокканские и испанские специалисты продолжают операцию по поиску выживших.

Драматические кадры поисковой операции. Спасатели пытаются понять, есть ли выжившие на надувном плоту, обнаруженном в Средиземном море. На их крики никто не отзывается. Ранее итальянский военно-морской флот получил сообщение о кораблекрушении у берегов Ливии. Резиновая лодка с мигрантами начала тонуть через несколько часов после выхода из порта. Спасательных жилетов ни у кого не было. Вертолет обнаружил и поднял на борт троих выживших. После этого в район бедствия направили корабль. Однако больше никого не нашли.

Это уже второе кораблекрушение в Средиземном море за последние несколько дней. Ранее стало известно о другом инциденте в его западной части. Испанские и марокканские спасатели ведут поиск.

В результате двух инцидентов погибли или пропали вез вести 170 человек. Об этом сообщило Управление верховного комиссара по делам беженцев ООН. Там призвали прекратить закрывать глаза на трагедии в Средиземном море и обеспечить переселенцам безопасный путь в Европу. Миграционный кризис, который переживает Европа, по-прежнему остается головной болью Брюсселя и камнем преткновения в спорах между странами ЕС. Главный вопрос теперь - куда отправят тех людей, которых удалось спасти в этот раз. Италия уже заявила, что не примет их. Ее соседи давать приют незваным гостям тоже не спешат.

Кристина Мамиконян, Борис Гладков, "ТВ Центр".

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