Демократы продолжают издеваться над Трампом

Демократы отвергли предложение Трампа по преодолению шатдауна

Массовая волна протестов захлестнула и США. По улицам американских городов прошли "женские марши". Участницы в числе прочего выразили недовольство политикой Дональда Трампа. Накануне президент США озвучил план по выходу из бюджетного кризиса. Однако противники американского лидера уже успели раскритиковать его инициативы.

"Стены не являются аморальными!" Новое громкое высказывание Трампа тиражируют мировые СМИ. Президент подтвердил приверженность идее фикс со строительством забора на мексиканской границе. Только в случае принятия Конгрессом его сценария, полагает Трамп, самый продолжительный в американской истории шатдаун закончится.

"План предполагает выделение конгрессом 5,7 миллиардов долларов на строительство физического барьера на границе с Мексикой. Стена не представляет собой сооружение из бетона "от моря до моря" длиною более трех тысяч километров. Это стальные барьеры в местах особого приоритета. Это разумный компромисс, который должны поддержать обе партии. Радикальные левые не смогут контролировать нашу границу, я этого никогда не позволю. Стены не являются аморальными", - заявил Трамп.

Кроме того, по мнению Трампа, для миграционной безопасности необходимо нанять почти три тысячи пограничников, которые, вероятно, будут охранять стену. Также предстоит увеличить штат судей по делам иммиграции. И еще следует потратить 800 миллионов долларов на аппаратуру по выявлению наркотиков на границе. Вместе с тем, президент обещает всяческую поддержку легальным мигрантам. Предполагается возможность подавать прошения об убежище в США, будет действовать программа по воссоединению семей. Некоторые категории иностранных граждан смогут официально продлевать свой статус. Главный бонус от президента - 800 миллионов долларов на срочные гуманитарные программы. Неубедительно - решили демократы. Диалога президента и конгресса как не было, так и нет, цитирует Guardian нового спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

"Демократы надеялись, что президент наконец-то пожелает возобновить работу правительства и приступит к столь необходимой дискуссии по защите границы. К сожалению, его предложение представляет собой компиляцию нескольких ранее отклонённых инициатив, каждая из которых неприемлема. Этот план не вносит ясности. Маловероятно, что даже одно из этих положений будет принято Палатой", - говорится в статье.

На границу, где уже строится забор, новости из Вашингтона приходят быстро. Все эти люди надеются сделать главный шаг в своей жизни до ужесточения американской миграционной политики.

Миграционный вопрос - один из тех, который в форме протеста обсуждают на традиционном женском марше. Несмотря на название, к многотысячным шествиям по всей стране в большом количестве присоединяются мужчины. Участники требуют соблюдения прав расовых и сексуальных меньшинств. Проходящие третий год подряд в январе женские протесты имеют серьезный политический эффект. На промежуточных выборах в конгресс было избрано рекордное число женщин - более 130, большинство из них - представительницы победившей Демократической партии. Именно эта сила сегодня противостоит президенту, из-за чего не прекращается самый продолжительный шатдаун. В вынужденном отпуске остаются сотрудники четверти всех госучреждений страны.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".