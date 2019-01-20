Неожиданная версия: на Украине предрекли войну с Россией

Приостановка строительства "Северного потока-2" может развязать войну между Киевом и Москвой

На Украине рассказали, при каких условиях может начаться война между Незалежной и Россией. Политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что этому может поспособствовать отказ от строительства "Северного потока - 2". С этим газопроводом, по мнению эксперта, Москва просто забудет о Киеве, поскольку не будет экономической заинтересованности.

"Они же не глупые. Если у них появится возможность вести самый свой главный ресурс другим путем, не через Украину, они забудут об Украине", - рассказал политтехнолог в эфире телеканала "112 Украина".

На этой неделе глава МИД ФРГ Хайко Маас на встрече с украинским коллегой Павлом Климкиным заявил, что не считает газопровод политическим проектом. По его словам, в реализацию "Северного потока - 2" вовлечены не только германские, но и другие европейские предприятия.

Ранее в МИД Польши рассказали, что реализация проекта газопровода "убьет" Украину.