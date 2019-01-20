ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Неожиданная версия: на Украине предрекли войну с Россией

11:34
  • воскресенье
  • 20 января 2019

Приостановка строительства "Северного потока-2" может развязать войну между Киевом и Москвой

На Украине рассказали, при каких условиях может начаться война между Незалежной и Россией. Политтехнолог Дмитрий Раимов считает, что этому может поспособствовать отказ от строительства "Северного потока - 2". С этим газопроводом, по мнению эксперта, Москва просто забудет о Киеве, поскольку не будет экономической заинтересованности.

"Они же не глупые. Если у них появится возможность вести самый свой главный ресурс другим путем, не через Украину, они забудут об Украине", - рассказал  политтехнолог в эфире телеканала "112 Украина".

На этой неделе глава МИД ФРГ Хайко Маас на встрече с украинским коллегой Павлом Климкиным заявил, что не считает газопровод политическим проектом. По его словам, в реализацию "Северного потока - 2" вовлечены не только германские, но и другие европейские предприятия.

Ранее в МИД Польши рассказали, что реализация проекта газопровода "убьет" Украину.

Читайте также:
Новости по теме
Солдаты ВСУ
Солдаты ВСУ
Солдат ВСУ
Солдат ВСУ
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.