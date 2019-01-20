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В Эстонии призвали направить боевые ракеты на Петербург

12:50
  • воскресенье
  • 20 января 2019

Эстонский журналист раскрыл суть "резервного плана" Таллина

В Эстонии посоветовали направить ракеты на Петербург для сдерживания России. По мнению местного журналиста Вахура Кооритса, эти меры позволят его стране иметь "резервный план" по отношению к Москве.

"Сдерживание для нападающего это страх того, что при нападении он сам будет побит", - сказал он.

Кооритс добавил, что главная цель этого плана - сделать так, чтобы Россия заплатила высокую цену в случае нападения на прибалтийскую страну.

"Нападение на Санкт-Петербург, где находится множество дорогостоящих и стратегически важных целей, в том числе штаб Западного военного округа и Военно-морского флота, станет для России очень болезненным ударом", - приводит слова журналиста Sputnik Эстония.

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