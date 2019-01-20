"Так просто не сдамся": Губин признался в тяжелом недуге

Врачи поставили на певце крест

Известный музыкант Андрей Губин в эфире программы "Сегодня вечером" рассказал о серьезных проблемах со здоровьем, которые его преследуют уже долгое время.

По словам артиста, на него медики "уже давно рукой махнули". "По всем параметрам я должен был загнуться уже давно, но Андрюша так просто не сдается", - признался он.

Именно своими "болячками" Губин объяснил то, что в последнее время стал избегать публичной жизни.

По данным издания Starhit, сейчас артист живет в Уфе. По словам певца, он не работает, но денег у него скоплено примерно на десять лет. "Было тяжко по деньгам, но я накопил много, потому что работал как слон. Кое-что сгорело, что-то осталось", - рассказал Губин.

Пик популярности Андрея Губина пришелся на 90-е годы. Прежде всего, он известен по песням "Мальчик-бродяга", "Зима-холода" и "Лиза".