Сирийская ПВО сбила пять израильских ракет

Сирийская ПВО отразила израильскую воздушную атаку, сбито пять ракет

Ни одна из израильских ракет, выпущенных по Сирии, не достигла цели. Атаку на юге страны отбили сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО), сообщает РИА Новости. Уточняется, что всего сбито пять израильских ракет.

В ночь на 12 января израильские военные также запустили по территории арабской республики несколько ракет. В результате пострадал аэропорт Дамаска и несколько воздушных судов.

В конце прошлого года в Минобороны России состоялась встреча представителей военного ведомства нашей с коллегами из Израиля. В ходе переговоров удалось скоординировать работу двух государств в Сирии.