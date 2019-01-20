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В Москву придут 30-градусные морозы

15:51
  • воскресенье
  • 20 января 2019

На следующей неделе жителей столичного региона ждет резкая смена погоды

В столичном регионе ожидается сильное похолодание. На смену северо-западному ветру придет арктический воздух. Уже в ночь на понедельник в Подмосковье установятся морозы до минус 12 градусов, днем в Москве температура опустится до минус шести градусов. Возможен небольшой снег.

22 января морозы начнут крепнуть. В Москве столбики термометров покажут минус 15 градусов, в ряде районов региона возможно похолодание до минус 20. Самым холодным днем недели окажется среда. В утренние часы возможны заморозки до минус 27-30 градусов, передает АГН "Москва" со ссылкой на "Метеоновости".

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