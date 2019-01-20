В Марий Эл самолет рухнул в насыпь у железной дороги

Пилоты госпитализированы после жесткой посадки

Небольшой частный самолет совершил жесткую посадку прямо на насыпь около железнодорожных путей в республике Марий Эл. Инцидент произошел в районе поселка Шелангер.

По предварительным данным, пострадали два человека, они доставлены в больницу. Погибших нет. В главке МЧС России ТАСС уточнили, что оба госпитализированных – это пилоты воздушного судна.

"Один из них находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести", - рассказали на станции скорой медицинской помощи города Звенигово.

На земле повреждений от крушения самолета нет. Железнодорожные пути не пострадали. По факту инцидента транспортная прокуратура начала проверку.