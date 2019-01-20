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В Марий Эл самолет рухнул в насыпь у железной дороги

15:20
  • воскресенье
  • 20 января 2019

Пилоты госпитализированы после жесткой посадки

Небольшой частный самолет совершил жесткую посадку прямо на насыпь около железнодорожных путей в республике Марий Эл. Инцидент произошел в районе поселка Шелангер.

По предварительным данным, пострадали два человека, они доставлены в больницу. Погибших нет. В главке МЧС России ТАСС уточнили, что оба госпитализированных – это пилоты воздушного судна.

"Один из них находится в тяжелом состоянии, второй в состоянии средней степени тяжести", - рассказали на станции скорой медицинской помощи города Звенигово.

На земле повреждений от крушения самолета нет. Железнодорожные пути не пострадали. По факту инцидента транспортная прокуратура начала проверку.

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Аварийная посадка легкомоторного самолета
Аварийная посадка легкомоторного самолета
Аварийная посадка легкомоторного самолета
Аварийная посадка легкомоторного самолета
Аварийная посадка легкомоторного самолета
Аварийная посадка легкомоторного самолета
Аварийная посадка легкомоторного самолета
Аварийная посадка легкомоторного самолета
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