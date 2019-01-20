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У москвичей появился шанс увидеть "кровавую" суперлуну

16:20
  • воскресенье
  • 20 января 2019

По данным синоптиков, в понедельник утром небо над Москвой может на короткое время рассеяться

Редкое и необычайно красивое астрономическое явление увидят жители нашей страны в понедельник. С половины седьмого и до 10 утра произойдёт полное лунное затмение, сообщает "ТВ Центр".

Особенным его делает тот факт, что расстояние между Землёй и спутником станет минимальным - на небе появится суперлуна. Она будет визуально казаться крупнее обычной, примерно на 8 процентов.

Помимо прочего, светящий диск окрасится в непривычный красный цвет. Оттенки в зависимости от разных факторов могут варьироваться от ярко-алого до тёмно-коричневого. Мистики, которую в подобной картине видели древние, здесь нет. Всё объясняется тем, что Луна погрузится в тень нашей планеты. Специальные приспособления, чтобы наблюдать явление, не понадобятся. Необходимо лишь одно условие - безоблачная погода.

Именно это вызывает опасения у астрономов. В понедельник в столице ожидается пасмурная погода. По данным метеорологов, ближе к восьми часам утра Луна может ненадолго выйти из облаков.

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