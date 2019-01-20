На российские поезда начали продавать невозвратные билеты

Пока такие билеты можно приобрести на двух направлениях

С 20 января в России началась продажа так называемых "невозвратных" билетов на поезда дальнего следования. Проездные документы, которые нельзя вернуть в кассу, дешевле обычных. Экономия для пассажира составит от 5 до 20 процентов. Размер этой скидки будет зависеть от типа вагона, передает "ТВ Центр".

Невозвратные билеты будут продаваться только в вагоны купе и с сидячими местами. На плацкартные и общие вагоны, тарифы на проезд в которых устанавливает государство, новый порядок не распространяется.

Проехать по новому тарифу можно пока лишь по направлениям Москва-Воронеж и Москва-Ижевск. Несмотря на то, что называется билет невозвратным, сдать его все же можно - в случае болезни или травмы пассажира, смерти родственника, а также при задержке отправления или непредоставлении места.