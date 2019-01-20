Взятый в плен пьяный украинский военный слил планы Киева

Ополченцы ДНР допросили бойца ВСУ

Ополченцы взяли в плен украинского военнослужащего, который приблизился к позициям ДНР в нетрезвом состоянии. Об этом рассказал представитель народной милиции самопровозглашенной республики Даниил Безсонов.

По его словам, мужчина в ходе допроса подтвердил, что Киев собирается провести теракт с применением отравляющих веществ. "В очередной раз подтвердилась информация о том, что украинское командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий", - приводит слова Безсонова Донецкое агентство новостей.

Пленный также рассказал о недовольстве президентом Петром Порошенко в украинской армии.

Ранее в воскресенье в ДНР рассказали, что с конца прошлого года в республике пресечено шесть попыток вторжения украинских диверсантов в Донбасс.