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Взятый в плен пьяный украинский военный слил планы Киева

17:24
  • воскресенье
  • 20 января 2019

Ополченцы ДНР допросили бойца ВСУ

Ополченцы взяли в плен украинского военнослужащего, который приблизился к позициям ДНР в нетрезвом состоянии. Об этом рассказал представитель народной милиции самопровозглашенной республики Даниил Безсонов.

По его словам, мужчина в ходе допроса подтвердил, что Киев собирается провести теракт с применением отравляющих веществ. "В очередной раз подтвердилась информация о том, что украинское командование намеревалось возобновить активную фазу боевых действий", - приводит слова Безсонова Донецкое агентство новостей.

Пленный также рассказал о недовольстве президентом Петром Порошенко в украинской армии.

Ранее в воскресенье в ДНР рассказали, что с конца прошлого года в республике пресечено шесть попыток вторжения украинских диверсантов в Донбасс.

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