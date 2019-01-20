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"Панцирь" и "Бук" защитили аэропорт Дамаска от израильских ракет

18:00
  • воскресенье
  • 20 января 2019

ПВО Сирии уничтожила семь израильских ракет

Сирийские силы ПВО в воскресенье отразили воздушную атаку израильской авиации на международный аэропорт Дамаска. При этом армия Сирии применила зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" российского производства.

Как сообщили в Министерстве обороны России, в атаке участвовали четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, удар был нанесен со стороны Средиземного моря. Расчеты сирийских ПВО уничтожили семь ракет противника, передает "Интерфакс".

По данным Минобороны, в результате инцидента никто не пострадал. На земле также нет разрушений.

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