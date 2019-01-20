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На севере Москвы загорелась многоэтажка

19:43
  • воскресенье
  • 20 января 2019

Пожарные спасли более 10 человек из горящего дома

В квартире дома на северо-востоке столицы произошел пожар. Об этом сообщили 20 января в пресс-службе столичного главка МЧС России.

В ведомстве уточнили, что возгорание зафиксировано в 11-м доме на Стартовой улице.  "По предварительной информации, происходит загорание в одной из квартир на 13-м этаже. В целях безопасности с верхних этажей было выведено десять человек", - отметили ТАСС в МЧС.

Данных о пострадавших нет. По некоторым данным, площадь возгорания – порядка 40 квадратных метров.

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