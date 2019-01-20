Устроивших скандал из-за Пугачевой Соседова и Лозу пристыдили

Музыкант хлестко ответил критику на высказывание о Примадонне

Музыкальный критик Сергей Соседов возмущен из-за предстоящего концерта Аллы Пугачевой в Кремле. Эксперт в ужасе от цен на билеты. Напомним, место в первом ряду официально можно было приобрести за 100 тысяч рублей, сейчас, у перекупщиков, они продаются более чем за 350 тысяч.

По мнению эксперта, юбилейный вечер Примадонны - это событие "для своих", а в зале будет сидеть только избранная публика. "Там будут богатые люди: банкиры, элита, театральная богема", - убежден критик.

При этом Соседов заявил, что Пугачева уже не может называться певицей. "Ее последний нормальный живой концерт был 20 лет назад. У нее уже давно нет голоса, это не пение. Сегодня так любой споет с улицы. Я призываю не ходить на ее концерт", — заявил критик в программе "Выход в люди".

Сергей Соседов убежден, что Примадонна оторвана от реальной жизни. "Мне стыдно было бы выходить с такими песнями типа "поживи в моей шкуре". А мне хочется сказать: "А ты поживи в нашей шкуре, людей, которые каждый день идут на работу в 8 утра, едут в переполненном метро, по 9 часов пашут за копейки", - отрезал он.

Критику ответил музыкант Юрий Лоза. По словам исполнителя, Алла Борисовна даже не заметит гневный выпад эксперта. "Кто она и кто Соседов? Она будет игнорировать его слова", - убежден Лоза.

Музыкант жестко поставил на место критика. "Сергей Соседов гоняется за пиаром. Смотрите: после Пугачёвой останутся песни. После Соседова не останется ничего, только пиар. Соседов пропадёт завтра! Если он перестанет публиковаться со своими нападками, о нём забудут на следующий же день", - заявил в интервью News.ru Лоза.

Не остался в стороне от конфликта член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян. Общественный деятель в беседе с ТВЦ.Ru пристыдил Лозу и Соседова и попытался их помирить.

"Сергей Соседов отличается удивительным качеством, всегда говорит открыто то что думает, уже за это его стоит уважать. Юрий Лоза тоже никогда не скрывает своего мнения по поводу музыкальной культуры в стране. Я периодически с ними общаюсь, мы делимся мыслями по поводу того, что происходит в современном шоу-бизнесе. Мне грустно наблюдать за тем, что они сейчас ссорятся из-за Пугачевой", - сказал Манукян.

Он обратился к Лозе и Соседову. "Юрий, зря вы нападаете на Сергея, он превосходный музыкальный критик, он отличается тем, что очень тонко ощущает музыку. Сергей, согласитесь, что Аллы давно не было на сцене. Если бы ее творчество никого не интересовало, то на ее концерт в Кремль вообще бы никто не купил билеты. Друзья мои! Хватит враждовать! Каждый артист имеет право дарить свое творчество людям! И не имеет особого значения нравится нам оно или нет!" - отметил Манукян.

По его словам, цены на билеты подскочили вовсе не по прихоти Примадонны. "Друзья мои, вы же прекрасно понимаете, что не Пугачева является причиной столь безумных цен. Во всем виноваты спекулянты. Аллы уже 10 лет на сцене не было. Зрители за ней успели соскучиться, а вот со спекулянтами, на мой взгляд борются как-то без энтузиазма. Они заслуживают внушительных штрафов. Из-за них поклонники не имеют возможности ходить на концерты любимых артистов", - сказал общественный деятель.