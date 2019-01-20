Отравившаяся угарным газом женщина родила в Подмосковье

Малыш появился на свет здоровым

В подмосковной Балашихе госпитализированная с сильным отравление угарным газом беременная женщина родила. Жизни малыша ничто не угрожает.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, спасенная женщина сразу после осмотра была переведена в перинатальный центр, где ее прооперировали на сроке 37 недель. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя нормально. Они находятся под наблюдением врачей, передает РИАМО.

В Балашихе 20 января семья из пяти человек пострадала из-за неисправности печного отопления. Все пятеро отравились угарным газом.