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Отравившаяся угарным газом женщина родила в Подмосковье

20:27
  • воскресенье
  • 20 января 2019

Малыш появился на свет здоровым

В подмосковной Балашихе госпитализированная с сильным отравление угарным газом беременная женщина родила. Жизни малыша ничто не угрожает.

Как рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, спасенная женщина сразу после осмотра была переведена в перинатальный центр, где ее прооперировали на сроке 37 недель. Сейчас мама и ребенок чувствуют себя нормально. Они находятся под наблюдением врачей, передает РИАМО.

В Балашихе 20 января семья из пяти человек пострадала из-за неисправности печного отопления. Все пятеро отравились угарным газом.

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