Стену пострадавшего от взрыва дома в Магнитогорске снесли

Полный демонтаж двух подъездов займет три месяца

В Магнитогорске разобрали стену пострадавшего дома на улице Карла Маркса. Демонтаж провели направленным взрывом.

Как рассказал изданию URA.RU глава компании, проводившей снос, Юрий Овчаров, работы выполнены успешно. По его словам, сейсмические показатели были в четыре с половиной раза ниже допустимых.

"Разлета осколков не было", - подчеркнул Овчаров.

В течение трех месяцев поврежденные седьмой и восьмой подъезды будут разобраны полностью. После это будет рассчитано время для расселения жильцов пятого и шестого подъездов.

Взрыв бытового газа в Магнитогорске произошел утром 31 декабря Под завалами обрушившегося подъезда спасали нашли погибшими 39 человек. Планировалось, что пострадавший дом будет разделен на две части, но Владимир Путин поручил расселить его полностью.