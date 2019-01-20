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Подробности тайного венчания Кончаловского и Высоцкой

21:02
  • воскресенье
  • 20 января 2019

О произошедшем высказался режиссер

В Пскове тайно обвенчались Андрей Кончаловский и его жена Юлия Высоцкая. Церемонию для 81-летнего режиссера и 45-летней актрисы провел митрополит Псковский и Порховский Тихон. Обряд прошел в Троицком соборе.

Для церемонии Юлия выбрала приталенное белое платье в пол с закрытыми плечами и средним декольте. Дополнила образ кружевная фата. Кончаловский надел классический черный костюм и белую сорочку.

 

На венчании присутствовали только самые близкие. Пришел поддержать брата в столь волнительный момент и Никита Михалков.

"Это личное, я бы не хотел комментировать. Но этот собор - исключительное место. Это все, что я могу сказать", - ответил сайту "Комсомольская правда" на вопрос о венчании Кончаловский.

Отметим, что Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая прожили вместе 20 лет. Они поженились в 1998 году. Актриса и режиссер воспитывают двоих детей. Пять лет назад произошла ужасная автокатастрофа, в результате которой их дочь Мария впала в кому. Она не восстановилась до сих пор.

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