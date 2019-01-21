Московский планетарий опубликовал карту полного затмения Луны

Увидеть необычное явление можно будет 21 января

Жители России 21 января смогут наблюдать полное затмение Луны. Карту-расписание редкого явления составил и опубликовал Московский планетарий.

Полную фазу смогут увидеть жители северо-запада Европейской части России, севера Урала и Сибири, а также Дальнего Востока. Москвичам может помешать любоваться затмением высокая облачность, однако синоптики пообещали, что скорее всего, облака рассеются к пику явления.

Затемнение начнется в 6:34 по московскому времени и закончится в 9:51. Луна погрузится в северную часть тени Земли на 1 час 3 минуты. В результате спутник окрасится красновато-бурыми оттенками. Во всей красе "кровавая Луна" предстанет в 8:12.