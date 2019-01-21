В Афинах демонстранты атаковали полицейских

Во время беспорядков пострадали более 20 стражей порядка

Массовыми беспорядками завершилась акция протеста в Афинах. Десятки тысяч людей накануне вышли на улицы греческой столицы, выступая против соглашения о переименовании Македонии. Несмотря на усиленные меры безопасности, не обошлось без столкновений с полицией. В результате жёстких стычек по меньшей мере 25 стражей порядка пострадали, были госпитализированы и несколько демонстрантов.

Афинская площадь Синтагма в воскресенье днём превратилась в поле битвы. Акция против Преспанского соглашения, по которому соседнюю страну планируют переименовать в Северную Македонию, была согласована с властями. В центре города заранее усилили меры безопасности. Но удержать ситуацию под контролем всё равно не удалось. Мирной демонстрация, которая собрала почти 60 тысяч человек, была всего несколько минут.

Вскоре после начала митинга группа молодых людей в капюшонах и противогазах отделилась от толпы протестующих и попыталась штурмом взять парламент. Часть радикалов затеяла рукопашную с полицейскими на лестнице и начала забрасывать их камнями, бутылками с зажигательной смесью и банками с краской. Одновременно с этим ещё несколько десятков хулиганов стали теснить стражей порядка со стороны второго входа в здание. Те ответили резиновыми пулями и слезоточивым газом.

Едкий дым моментально распространился над всей площадью. Несколько протестующих пожаловались на проблемы с дыханием и были госпитализированы. Но, по данным МВД, больше всего пострадавших со стороны полиции. С травмами и ранениями разной степени тяжести в больницы доставлены не менее 30 стражей порядка. Под горячую руку радикалов попал и оператор одной из местных телекомпаний. У мужчины отобрали камеру, после чего сильно избили.

Более 70 процентов греков выступают резко против переименования бывшей югославской республики в Северную Македонию, поскольку так называется один из регионов Греции. Несмотря на это, в июне прошлого года главы МИДов двух стран на берегу озера Преспа подписали соответствующее соглашение. Парламент Македонии его уже одобрил. Что неудивительно. Ведь принятие этого документа откроет для Скопье дверь в НАТО. Теперь - очередь за Афинами.

Преспанское соглашение уже передано в греческий парламент. В понедельник депутаты начинают рассмотрение законопроекта в ускоренном режиме. Голосование по нему может пройти в среду или четверг. По словам председателя парламента Никоса Вуцаса, не исключено, что до конца следующей недели документ будет ратифицирован.

Оксана Фомичева, Юлия Олейник, "ТВ Центр".