Ющенко объявил о сотворении Украиной мировой культуры

Он назвал россиян любителями рабства

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что россиянам якобы нравится быть рабами. Он вспомнил о словах писателя Алексея Толстого.

"Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская - все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги - вот мы говорим про эту Русь", - добавил Ющенко.

Говоря о любви граждан России к рабству, Ющенко отметил, что россияне как народ не любят свободу. Поэтому они якобы "хотят царя, они не стремятся к демократии". Об этом политик сказал в интервью телеканалу "112 Украина".

Виктор Ющенко с 2005 по 2010 годы был президентом Украины. Он пришел к власти после "оранжевой революции". Затем кресло президента занял Виктор Янукович.