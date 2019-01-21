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Ющенко объявил о сотворении Украиной мировой культуры

08:52
  • понедельник
  • 21 января 2019

Он назвал россиян любителями рабства

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что россиянам якобы нравится быть рабами. Он вспомнил о словах писателя Алексея Толстого. 

"Кажется, Алексей Толстой говорил, что есть две Руси: одна Киевская - все, что характерно для Европы, в ней есть. Это Русь, которая сотворила мировую культуру. А есть Русь Тайги - вот мы говорим про эту Русь", - добавил Ющенко.

Говоря о любви граждан России к рабству, Ющенко отметил, что россияне как народ не любят свободу. Поэтому они якобы "хотят царя, они не стремятся к демократии". Об этом политик сказал в интервью телеканалу "112 Украина".

Виктор Ющенко с 2005 по 2010 годы был президентом Украины. Он пришел к власти после "оранжевой революции". Затем кресло президента занял Виктор Янукович.

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