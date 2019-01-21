Желающим увидеть "кровавую Луну" дал совет астроном

В Москве полное затмение началось в 7:41

Россияне 21 января смогут увидеть полное затмение Луны. О редком явлении высказался заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

По его словам, не во всех регионах страны удастся посмотреть затмение. "Условия видимости в большей части территории России неблагоприятные, немного видно будет только с европейской части России, конкретно в Москве полное затмение началось в 7:41", - сообщил ученый в беседе с НСН.

В столичном регионе в момент полного затмения Луна будет низко над горизонтом. "До ее захода мы не очень долго сможем наблюдать это явление", - посетовал он.

Тем, кто собирается наблюдать затмение, астроном дал совет. "Для просмотра требуется открытый горизонт в северо-западной части неба, само затмение можно будет наблюдать непосредственно перед самым заходом Луны", - пояснил эксперт.

Напомним, 21 января, россияне могут увидеть "кровавую Луну". Москвичам зрелище подпортит сильная облачность.