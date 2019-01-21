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Поговорить с Путиным "по душам": на что готов Абэ ради мира с Россией

08:35
  • понедельник
  • 21 января 2019

Япония готова заключить мирный договор с Россией при соблюдении ряда условий

Глава японского правительства Синдзо Абэ рассказал об ожиданиях от встречи с российским лидером Владимиром Путины. Переговоры намечены на 22 января.

По словам Абэ, он намерен продвинуть обсуждение мирного договора так далеко, как это возможно. "Я хотел бы основательно поговорить с президентом Путиным по душам", - сказал премьер.

Ранее агентство Kyodo со ссылкой на правительственные источники сообщило, что между странами может быть заключен мирный договор при получении гарантии передачи японской стороне части южных Курильских островов - Шикотана и Хабомаи. Однако, по данным ТАСС, эту информацию Токио официально не комментирует.

Накануне помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что слова японского премьер-министра о претензиях на Южные Курилы серьезно усложняют переговоры с Владимиром Путиным.

Напомним, Токио претендует на четыре острова (Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи), ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

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