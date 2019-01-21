Украина задумала "похищение" Киево-Печерской лавры

Филарет Денисенко напомнил о принятом Радой законе

Украина может заполучить Киево-Печерскую Лавру, которая принадлежит канонической УПЦ Московского патриархата. Об этом рассказал объявивший себя "патриархом всея Руси-Украины" глава "Киевского патриархата" Филарет (Денисенко).

Лазейка, по его словам, кроется в законе, недавно принятом Верховной Радой. Согласно документу, братия обители обязана на общем собрании принять решение о перерегистрации в "Российскую Православную Церковь".

"А они не захотят, и тогда они не будут иметь права юридического лица. А не будут иметь права юридического лица – лишатся многого, в частности и Лавры", - заявил "патриарх". Он отметил, что решать этот вопрос насильственным путем никто не будет.

По мнению Филарета, Киево-Печерская Лавра - украинская святыня, которая не должна принадлежать российской церкви, пишет "ЦарьГрад".

На прошлой неделе Филарет призвал Донбасс "искупить страданием и кровью" вину перед украинскими властями.