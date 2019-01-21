Израиль рассказал, зачем атакует Сирию

Целью стали иранские силы

Армия обороны Израиля прокомментировала удары по Сирии. Там отметили, что целью были силы Ирана в республике.

"Это иранские военные объекты "Аль-Кудс" в Сирии, на которые мы нацелились в ответ: места хранения боеприпасов, военный объект, расположенный в Международном аэропорту Дамаска, иранский центр разведки, иранский тренировочный лагерь", - отмечается в сообщении Армии обороны Израиля.

Также там подчеркнули, что сирийские ПВО, несмотря на предупреждение Израиля, в ответ выпустили десятки ракет класса "земля-воздух". Армия обороны Израиля была вынуждена также атаковать батареи ПВО сирийских вооруженных сил, передает "Интерфакс".

Армия обороны Израиля возлагает ответственность "за все, что происходит в Сирии, на сирийский режим". Также она предостерегаем от нападений на Израиль. "Мы готовы ко всем сценариям и будем продолжать действовать по мере необходимости для защиты израильских граждан", - отметили в Армии обороны Израиля.

Накануне, 20 января, сирийские силы ПВО отразили воздушную атаку израильской авиации на международный аэропорт Дамаска. Армия Сирии применила зенитные ракетные комплексы "Панцирь" и "Бук" российского производства.

На следующий день Израиль нанес удар с воздуха и с земли несколькими "волнами" управляемых ракет. Целью были иранские силы в Сирии. Это произошло после того, как над Голанскими высотами была обнаружена ракета. Она позже была перехваченная системой ПРО "Железный купол".